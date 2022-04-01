Минобороны: ВС РФ уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами и горючим
Российские военные за ночь уничтожили шесть украинских военных складов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Отмечается, что ВС ударили высокоточным оружием воздушного базирования по пяти складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новоселке, а также по одному складу горюче-смазочных материалов.
Кроме того, российские средства ПВО сбили в районе Любимовки украинский вертолет Ми-8. На территории Донецкой, Луганской, Черкасской и Черниговской областей были сбиты восемь беспилотников противника.
«Оперативно-тактической авиацией поражены 52 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, три реактивных системы залпового огня, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также 10 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ», — добавил Конашенков.
Накануне войска Донецкой народной республики (ДНР) сбили два вертолета Ми-8, которые пытались эвакуировать из Мариуполя командиров запрещенного в России нацбатальона «Азов», напоминает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 277 / сут.
Умерли
369 тыс.+345 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+50 496 / сут.
- Минобороны: ВС РФ уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами и горючим
- Депардье выступил против Путина и пообещал помочь Украине
- «НАТО играет с огнем»: в МИД оценили поставки оружия на Украину
- СМИ: Под Белгородом обстреляли типографию
- Цены на газ в Европе превысили $1500 долларов за тысячу кубометров
- «Один день у вас есть»: Кадыров призвал засевших в Мариуполе боевиков сдаться
- В МИД заявили о невозможности политического диалога с НАТО
- В Минпромторге предложили отказаться от кассовых чеков в магазинах
- Россиянам назвали альтернативу европейским винам
- Немецкий эксперт: Россия получит рекордные доходы от экспорта газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru