Минобороны: ВС РФ уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами и горючим

Российские военные за ночь уничтожили шесть украинских военных складов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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Отмечается, что ВС ударили высокоточным оружием воздушного базирования по пяти складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новоселке, а также по одному складу горюче-смазочных материалов.

Кроме того, российские средства ПВО сбили в районе Любимовки украинский вертолет Ми-8. На территории Донецкой, Луганской, Черкасской и Черниговской областей были сбиты восемь беспилотников противника.

«Оперативно-тактической авиацией поражены 52 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, три реактивных системы залпового огня, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также 10 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ», — добавил Конашенков.

Накануне войска Донецкой народной республики (ДНР) сбили два вертолета Ми-8, которые пытались эвакуировать из Мариуполя командиров запрещенного в России нацбатальона «Азов», напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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