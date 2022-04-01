Минобороны: ВС РФ уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами и горючим

Отмечается, что ВС ударили высокоточным оружием воздушного базирования по пяти складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новоселке, а также по одному складу горюче-смазочных материалов.

Кроме того, российские средства ПВО сбили в районе Любимовки украинский вертолет Ми-8. На территории Донецкой, Луганской, Черкасской и Черниговской областей были сбиты восемь беспилотников противника.

«Оперативно-тактической авиацией поражены 52 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, три реактивных системы залпового огня, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также 10 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ», — добавил Конашенков.

Накануне войска Донецкой народной республики (ДНР) сбили два вертолета Ми-8, которые пытались эвакуировать из Мариуполя командиров запрещенного в России нацбатальона «Азов», напоминает «Свободная пресса».

