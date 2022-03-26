Минобороны показало кадры уничтожения командного пункта ВСУ

«Вертолеты Ка-52 с режима висения противотанковыми ракетными комплексами "Вихрь" уничтожили назначенные цели без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше 7 тысяч метров», — отметили в Минобороны.

Накануне министерство сообщило о завершении первого этапа специальной военной операции РФ на Украине. Российские военные существенно снизили боевой потенциал ВСУ и теперь смогут сосредоточить основные усилия на освобождении Донбасса.

