Минобороны показало кадры уничтожения командного пункта ВСУ

Вертолеты армейской авиации ВКС России уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Министерство обороны РФ. Ведомство опубликовало видео удара в своем Telegram-канале.

В Минобороны РФ заявили об уничтожении ВМС Украины

«Вертолеты Ка-52 с режима висения противотанковыми ракетными комплексами "Вихрь" уничтожили назначенные цели без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше 7 тысяч метров», — отметили в Минобороны.

Накануне министерство сообщило о завершении первого этапа специальной военной операции РФ на Украине. Российские военные существенно снизили боевой потенциал ВСУ и теперь смогут сосредоточить основные усилия на освобождении Донбасса.

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ТЕГИ:ВСУВКС РФМинобороны РФ
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