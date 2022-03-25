В Минобороны РФ заявили об уничтожении ВМС Украины
В Минобороны России заявили, что в ходе российской спецоперации на Украине практически полностью уничтожены воздушные силы и системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военной ведомство РФ.
Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что также перестали существовать украинские Военно-морские силы.
В министерстве объяснили, что российские войска вывели и строя 16 главных военных аэропортов на Украине.
Кроме того, по данным российского военного ведомства, на Украине не осталось организованных резервов, а потери войск восполняются за счет территориальной обороны и мобилизованных, которые не имеют необходимой военной подготовки.
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