В Минобороны РФ заявили об уничтожении ВМС Украины

В Минобороны России заявили, что в ходе российской спецоперации на Украине практически полностью уничтожены воздушные силы и системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военной ведомство РФ.

В Минобороны объявили о завершении первого этапа спецоперации на Украине

Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что также перестали существовать украинские Военно-морские силы.

В министерстве объяснили, что российские войска вывели и строя 16 главных военных аэропортов на Украине.

Кроме того, по данным российского военного ведомства, на Украине не осталось организованных резервов, а потери войск восполняются за счет территориальной обороны и мобилизованных, которые не имеют необходимой военной подготовки.

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Фото: скриншот видео
ТЕГИ:Минобороны РФ
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