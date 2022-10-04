Минобороны показало кадры удара артиллерии ВДВ по технике ВСУ

Подразделения российских Воздушно-десантных войск России нанесли артиллерийские удары по позициям Вооруженных сил Украины. Кадры операции опубликовало Минобороны РФ.

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Десантники вычислили позиции противника с помощью квадрокоптера, пишет RT. После уточнения координат артиллерия ВДВ нанесла массированный удар, несколько раз выстрелив по местам расположения ВСУ.

В результате атаки было уничтожено в общей сложности 45 единиц военной техники, отмечает телеканал «360». В частности, десантники ликвидировали пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевых бронированных машины, 11 автомобилей.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВДВВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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