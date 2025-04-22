ПВО уничтожила 10 беспилотников ВСУ над тремя регионами России

Десять беспилотников ВСУ уничтожили за прошедшие вечер и ночь над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

«Начиная с 20.00 мск 21 апреля до 06.00 мск 22 апреля, дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что пять дронов сбили над Крымом, три над Белгородской областью, еще два – над Орловской.

В Минобороны уточнили, что минувшей ночью ликвидировали два БПЛА в Орловской области и один – в Белгородской.

Ранее ВСУ атаковали с помощью 42 беспилотников и 30 боеприпасов десять муниципальных образований Белгородской области, пишет Ura.ru.

