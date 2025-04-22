Hyundai зарегистрировала новые товарные знаки в России
Автопроизводитель Hyundai из Южной Кореи, который прекратил производство и продажи машин в России, зарегистрировал не менее четырех товарных знаков в Роспатенте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.
По данным Роспатента, компании одобрили заявки на производство и продажу автомобилей, грузовиков, автобусов, тракторов и тягачей, колес, шин, амортизаторов, двигателей и других комплектующих для авто.
Hyundai подала товарные знаки на регистрацию в 2024 году. Роспатент одобрил заявки в апреле 2025-го с действием до 2034 года.
Ранее ведомство подтвердило регистрацию шести товарных знаков южнокорейской автомобильной компании KIA.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru