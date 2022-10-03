Минобороны показало видео прибытия в ЛНР мобилизованных

Группа призванных в российскую армию в рамках частичной мобилизации доставлена в Луганскую народную республику. Видео их приезда опубликовало Министерство обороны России.

Мобилизованных встретили местные жители. Они поговорили с прибывшими, выразили им благодарность за приезд с целью защиты, а также преподнесли подарки.

Ранее оборонное ведомство распространило официальное уведомление, что мобилизованным предстоит заниматься обороной и контролем территорий, занятых российскими войсками и отрядами ЛНР и ДНР. Сначала призывники проходят боевое слаживание.