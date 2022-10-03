Минобороны показало видео прибытия в ЛНР мобилизованных

Группа призванных в российскую армию в рамках частичной мобилизации доставлена в Луганскую народную республику. Видео их приезда опубликовало Министерство обороны России.

Мобилизованных встретили местные жители. Они поговорили с прибывшими, выразили им благодарность за приезд с целью защиты, а также преподнесли подарки.

Ранее оборонное ведомство распространило официальное уведомление, что мобилизованным предстоит заниматься обороной и контролем территорий, занятых российскими войсками и отрядами ЛНР и ДНР. Сначала призывники проходят боевое слаживание.

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2 октября ведомство показало видео обучения мобилизованных наводчиков-операторов и механиков колесной и легкобронированной техники. На кадрах видно, как военнослужащие подносят боеприпасы для БТР-82А, после чего их загружают в специальный отсек и производят выстрелы на полигоне.

Президент Владимир Путин потребовал «без суеты, но быстро» разобраться с ошибками при частичной мобилизации. Он упомянул об организации призыва, качестве снабжения и бытовых условий для мобилизованных.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин потребовал оперативно разобраться с ошибками при частичной мобилизации, отмечет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава государства упомянул об организации призыва, качестве снабжения и бытовых условий для призванных.

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ФОТО: РИА Новости/ Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаЛНРМобилизация
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