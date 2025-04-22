Канаева заявила об уходе из сборной РФ по художественной гимнастике

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева покинет тренерский штаб сборной России. Об этом она сообщила в соцсетях.

Канаева работала в штабе десять лет.

«Я хочу выразить благодарность каждому человеку, с кем мне посчастливилось работать в сборной. Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым», - написала олимпийская чемпионка.

Евгении Канаевой 35 лет, на счету спортсменки золотые медали в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх 2008 года в Пекине и 2012-го в Лондоне, 17 золотых наград мировых первенств.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) допустила Канаеву к международным соревнованиям в нейтральном статусе как тренера, пишет Ura.ru.

