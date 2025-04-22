Стоимость золота впервые превысила $3500
22 апреля 202507:50
Цены на золото впервые преодолели отметку в $3500 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов биржи Comex.
В 06:30 мск стоимость драгоценного металла выросла до $3500,1 за унцию. Золото подорожало на 4,59%. Позже цены замедлили рост, в 06:45 по Москве металл торговался на уровне $3499,7.
На минувшей неделе стоимость золота взлетела до рекордных $3301,62, напоминает Ura.ru. Накануне цена драгоценного металла впервые превысила $3400.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru