Стоимость золота впервые превысила $3500

Цены на золото впервые преодолели отметку в $3500 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов биржи Comex.

Стоимость золота обновила исторический рекорд, превысив $3400 за тройскую унцию

В 06:30 мск стоимость драгоценного металла выросла до $3500,1 за унцию. Золото подорожало на 4,59%. Позже цены замедлили рост, в 06:45 по Москве металл торговался на уровне $3499,7.

На минувшей неделе стоимость золота взлетела до рекордных $3301,62, напоминает Ura.ru. Накануне цена драгоценного металла впервые превысила $3400.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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