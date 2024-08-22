Минобороны отчиталось об уничтожении диверсантов в Курской области

Как утверждают в военном ведомстве, обнаружен противник был в лесном массиве в одном километре юго-западнее населенного пункта Скрыльевка. Семеро военнослужащих ВСУ убиты, один взят в плен. Также российские бойцы уничтожили две боевые бронированные машины.

В минобороны добавили, что армия продолжает поиск в лесах региона «диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории».

ВСУ вошли на территорию Курской области 6 августа, сейчас в приграничных районах продолжаются бои, жители десятки тысяч жителей вынуждены были оставить свои дома. В Курске начались работы по установке железобетонных укрытий, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.



