Минобороны отчиталось об уничтожении диверсантов в Курской области
Российские военные в районе Скрыльевки Курской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом отчиталось минобороны РФ.
Как утверждают в военном ведомстве, обнаружен противник был в лесном массиве в одном километре юго-западнее населенного пункта Скрыльевка. Семеро военнослужащих ВСУ убиты, один взят в плен. Также российские бойцы уничтожили две боевые бронированные машины.
В минобороны добавили, что армия продолжает поиск в лесах региона «диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории».
ВСУ вошли на территорию Курской области 6 августа, сейчас в приграничных районах продолжаются бои, жители десятки тысяч жителей вынуждены были оставить свои дома. В Курске начались работы по установке железобетонных укрытий, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 4700 военнослужащих
- Минобороны отчиталось об уничтожении диверсантов в Курской области
- Первые показы сериала «Жизнь по вызову» пройдут в кинотеатрах
- Белгородскому пенсионеру оторвало кисть при попытке разобрать боеприпас
- Минобороны: ВСУ вновь попытались атаковать Белгородскую область
- Депутат Хамзаев предложил повысить штрафы для известных людей
- Стала известна дата премьеры второго сезона сериала «Жить жизнь»
- СМИ: Алсу разведется с бизнесменом Абрамовым 27 августа
- Число поступивших в вузы по квоте для участников СВО выросло на 40%
- Премьер-министр Индии предложил помощь в разрешении конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru