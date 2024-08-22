Смирнов: В Курской области началась установка железобетонных укрытий

В Курске начались работы по установке железобетонных укрытий. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

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Смирнов уточнил, что бетонные модульные укрытия будут размещены в местах массового скопления людей. По его словам, железобетонными укрытиями оснастят 60 основных остановочных пунктов в областном центре.

Укрытия также установят в Железногорске и Курчатове.

Ранее военкор Игорь Жданов рассказал, что в Курской области образовались три горячие точки, где российские военные не дают ВСУ прорваться, передает RT.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВСУКурская Область

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