Российские военные применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения
Вооруженные силы России применили высокоточные боеприпасы нового поколения в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны.
Военное ведомство обнародовало кадры применения боеприпасов для уничтожения техники, вооружения и пунктов управления противника.
«Боеприпас был применен по установленному разведкой ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику, проводили ее обслуживание и ремонт», — указали в Минобороны.
Снаряд, пробив перекрытие, попал в ангар и взорвался внутри, пишет RT. В результате были уничтожены бронетехника и автомобили украинской армии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 163 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+9 166 / сут.
- Балицкий пообещал гражданство России воюющим на ее стороне сербам
- Курский губернатор заявил об обстреле Хомутовского района
- В Болгарии объяснили схему закупки оружия для Украины
- Аналитики назвали самые желанные подарки к 8 марта
- Российские военные применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения
- Запорожские власти планируют к осени выдать паспорта 80% жителей
- «Повезет, если останется живой»: врач оценил состояние Костомарова
- В Сахалинской области спасли больше 40 рыбаков с оторвавшейся льдины
- Константин Малофеев прокомментировал попытку покушения на себя
- СМИ сообщили об огромных потерях ВСУ в Артемовске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru