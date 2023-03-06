Российские военные применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения

Вооруженные силы России применили высокоточные боеприпасы нового поколения в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны.

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Военное ведомство обнародовало кадры применения боеприпасов для уничтожения техники, вооружения и пунктов управления противника.

«Боеприпас был применен по установленному разведкой ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику, проводили ее обслуживание и ремонт», — указали в Минобороны.

Снаряд, пробив перекрытие, попал в ангар и взорвался внутри, пишет RT. В результате были уничтожены бронетехника и автомобили украинской армии.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФВооруженные Силы РФ
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