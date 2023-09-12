Минобороны опровергло сообщения о закреплении ВСУ в Опытном
Украинские штурмовые подразделения не могут продвинуться и закрепиться в населенном пункте Опытное, несмотря на распространяемые заявления. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие 1-го армейского корпуса Вооруженных сил ... уничтожают живую силу и технику ВСУ при отражении попыток штурмовых отрядов ВСУ прорваться и закрепиться в поселке Опытное», — приводит «Интерфакс» сообщение военного ведомства.
Как отметили в Минобороны, противник несет огромные потери, а российские войска по-прежнему контролируют населенный пункт.
Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что ВСУ активизировались в направлении Опытного, используют на этом участке танки и боевые машины пехоты, однако несут серьезные потери, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марочко рассказал о росте напряжения между боевиками «Азова» и военными ВСУ
- Путин заявил, что спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпиаде
- Минобороны опровергло сообщения о закреплении ВСУ в Опытном
- Путин: За полгода контракт с Минобороны подписали 270 тысяч человек
- Путин: Запад провоцирует Россию на удары по атомным объектам на Украине
- Путин: Россия не может прекратить боевые действия во время контрнаступления ВСУ
- Путин посоветовал уехавшим из России знаменитостям оставаться за рубежом
- Путин: США должны отменить указ Зеленского, запрещающий переговоры с Россией
- Путин заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества России и Китая
- Путин оценил потери ВСУ при контрнаступлении в 71 тысячу человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru