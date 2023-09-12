Минобороны опровергло сообщения о закреплении ВСУ в Опытном

Украинские штурмовые подразделения не могут продвинуться и закрепиться в населенном пункте Опытное, несмотря на распространяемые заявления. Об этом сообщили в Минобороны России.

Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ в районе Опытного

«Военнослужащие 1-го армейского корпуса Вооруженных сил ... уничтожают живую силу и технику ВСУ при отражении попыток штурмовых отрядов ВСУ прорваться и закрепиться в поселке Опытное», — приводит «Интерфакс» сообщение военного ведомства.

Как отметили в Минобороны, противник несет огромные потери, а российские войска по-прежнему контролируют населенный пункт.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что ВСУ активизировались в направлении Опытного, используют на этом участке танки и боевые машины пехоты, однако несут серьезные потери, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРВСУСпецоперацияМинобороны РФ

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