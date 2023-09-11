Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ в районе Опытного
Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в районе населенного пункта Опытное в ДНР. Об в своем Telegram-канале написал врио главы республики Денис Пушилин.
По его словам, противник активизировался в районе населенного пункта и попытался атаковать с применением танков и БМП. Подразделения ВСУ понесли серьезные потери, отметил Пушилин.
«Есть понимание, что дальше будут предпринимать наши подразделения, каких-то серьезных опасений нет», - сказал врио главы ДНР.
В ходе «мясных штурмов» в районе населенного пункта Работино украинские войска потеряли около 10 тысяч человек, сообщил ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. Также он заявил об уничтожении второго танка Challenger 2, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru