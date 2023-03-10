Минобороны опровергло планы по возобновлению частичной мобилизации
Проведение дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется. Об этом сообщили в ходе брифинга Национального центра управления обороной РФ, передают СМИ.
В Минобороны отметили рост числа обращений граждан о возможности возобновления частичной мобилизации. В ведомстве связали это с публикациями в оппозиционных Telegram-каналах.
Подобные сообщения представители военного ведомства назвали дезинформацией. Дополнительных мероприятий в рамках частичного призыва не проводится и не планируется, подчеркнули в Минобороны.
Ведомство призвало граждан не реагировать на провокационные публикации.
Президент Владимир Путин ранее предложил распространить «паспорт семьи мобилизованного» на всю страну. В документе фиксируются все нужды родственников бойца, пишет НСН.
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