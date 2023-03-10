Минобороны опровергло планы по возобновлению частичной мобилизации

В Минобороны отметили рост числа обращений граждан о возможности возобновления частичной мобилизации. В ведомстве связали это с публикациями в оппозиционных Telegram-каналах.

Подобные сообщения представители военного ведомства назвали дезинформацией. Дополнительных мероприятий в рамках частичного призыва не проводится и не планируется, подчеркнули в Минобороны.

Ведомство призвало граждан не реагировать на провокационные публикации.



Президент Владимир Путин ранее предложил распространить «паспорт семьи мобилизованного» на всю страну. В документе фиксируются все нужды родственников бойца, пишет НСН.

