Минобороны опровергло планы по возобновлению частичной мобилизации

Проведение дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется. Об этом сообщили в ходе брифинга Национального центра управления обороной РФ, передают СМИ.

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В Минобороны отметили рост числа обращений граждан о возможности возобновления частичной мобилизации. В ведомстве связали это с публикациями в оппозиционных Telegram-каналах.

Подобные сообщения представители военного ведомства назвали дезинформацией. Дополнительных мероприятий в рамках частичного призыва не проводится и не планируется, подчеркнули в Минобороны.

Ведомство призвало граждан не реагировать на провокационные публикации.

Президент Владимир Путин ранее предложил распространить «паспорт семьи мобилизованного» на всю страну. В документе фиксируются все нужды родственников бойца, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:РоссияМобилизацияМинобороны РФ
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