В США рассказали, когда проявится полный эффект от частичной мобилизации в России

Спецслужбы США считают, что полный эффект от частичной мобилизации наступит в ближайшие месяцы, передают СМИ.

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«Полный эффект от российской частичной мобилизации начнет ощущаться только весной и летом», - сказано в ежегодной оценке угроз.

Глава национальной разведки США Аврил Хэйнс предположила, что Россия может сосредоточиться на оборонительных операциях на Украине. По ее мнению, серьезных изменений линии фронта в ближайшее время не произойдет.

В МИД Венгрии ранее раскритиковали Украину за принудительную мобилизацию в вооруженные силы. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что действия Киева нарушают права человека, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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