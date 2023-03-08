В США рассказали, когда проявится полный эффект от частичной мобилизации в России

«Полный эффект от российской частичной мобилизации начнет ощущаться только весной и летом», - сказано в ежегодной оценке угроз.

Глава национальной разведки США Аврил Хэйнс предположила, что Россия может сосредоточиться на оборонительных операциях на Украине. По ее мнению, серьезных изменений линии фронта в ближайшее время не произойдет.

В МИД Венгрии ранее раскритиковали Украину за принудительную мобилизацию в вооруженные силы. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что действия Киева нарушают права человека, передает НСН.

