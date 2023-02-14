Сенатор заявил, что в новой волне частичной мобилизации нет необходимости

По его мнению, в настоящее время такой необходимости нет.

«Это вопрос к высшему руководству и к военным. Это будет зависеть от хода военной операции. На данный момент, насколько я понимаю, такой потребности у наших вооружённых сил нет», - подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данных о возможности второй волны мобилизации в России нет, сообщает RT.

