Сенатор заявил, что в новой волне частичной мобилизации нет необходимости

Первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов заявил, что проведение новой волны частичной мобилизации будет зависеть от хода специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

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По его мнению, в настоящее время такой необходимости нет.

«Это вопрос к высшему руководству и к военным. Это будет зависеть от хода военной операции. На данный момент, насколько я понимаю, такой потребности у наших вооружённых сил нет», - подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данных о возможности второй волны мобилизации в России нет, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияМобилизацияСенаторыСовет Федерации РФ
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