Минобороны Нидерландов: поставка F-16 Украине пока не стоит на повестке дня

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что вопрос об отправке истребителей F-16 на Украину пока не стоит на повестке дня.

По ее словам, поставка истребителей в зону конфликта – это следующий шаг. Оллонгрен указала, что для этого требуется новое решение, в том числе от США. Так нидерландский министр ответила на вопрос, будут ли Нидерланды поставлять F-16 Украине.

Польский генерал уверен в поставке на Украину истребителей F-16 через два-три месяца

В четверг, 15 июня, начинается двухдневная встреча глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе.

В мае Нидерланды совместно с Великобританией заявляли о создании международной коалиции по закупкам и поставкам истребителей Украине. А на этой неделе Оллонгрен заявила, что обучение украинских пилотов управлению самолетами F-16 может начаться уже летом.

Рано или поздно Украина получит запрашиваемые истребители F-16, как это было с просьбами о поставках других вооружений. Таким мнением в эфире НСН ранее поделился генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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