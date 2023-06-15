Минобороны Нидерландов: поставка F-16 Украине пока не стоит на повестке дня

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что вопрос об отправке истребителей F-16 на Украину пока не стоит на повестке дня.

По ее словам, поставка истребителей в зону конфликта – это следующий шаг. Оллонгрен указала, что для этого требуется новое решение, в том числе от США. Так нидерландский министр ответила на вопрос, будут ли Нидерланды поставлять F-16 Украине.