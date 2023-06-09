Польский генерал уверен в поставке на Украину истребителей F-16 через два-три месяца
Через два-три месяца ВВС Украины будут обладать истребителями F-16. Об этом заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью агентству «Укринформ».
По его словам, украинские пилоты, которые проходят обучение сейчас в странах НАТО уже вполне готовы управлять этими боевыми машинами.
Скшипчак подчеркнул, что перед саммитом НАТО, который пройдет в июле, должно что-то произойти, что докажет способность Украины защищать себя.
«От этого будет зависеть будет ли Североатлантический альянс и дальше поддерживать Киев», - добавил генерал.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад планирует передать «мощное» количество F-16, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК намерен заключить под стражу задержанных по делу «Мистера Сидра»
- В Белгороде на офисное здание упал беспилотник
- Набиуллина допустила ужесточение санкций против России
- Польский генерал уверен в поставке на Украину истребителей F-16 через два-три месяца
- Набиуллина: ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки в июле
- Воронежский губернатор поручил ввести режим ЧС в районе падения дрона
- СМИ: Срочник, сбежавший из военной части в Брянской области, задержан
- Путин заявил о размещении ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля
- ВКС России уничтожили МиГ-29 ВСУ в Запорожской области
- Польша против наплыва мигрантов и за укрепление границ ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru