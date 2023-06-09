Польский генерал уверен в поставке на Украину истребителей F-16 через два-три месяца

По его словам, украинские пилоты, которые проходят обучение сейчас в странах НАТО уже вполне готовы управлять этими боевыми машинами.

Скшипчак подчеркнул, что перед саммитом НАТО, который пройдет в июле, должно что-то произойти, что докажет способность Украины защищать себя.

«От этого будет зависеть будет ли Североатлантический альянс и дальше поддерживать Киев», - добавил генерал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад планирует передать «мощное» количество F-16, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

