«На самолетах не остановятся»: Липовой назвал вопросом времени поставки F-16 Украине

Рано или поздно Украина получит запрашиваемые истребители F-16, как это было с просьбами о поставках других вооружений. Таким мнением в эфире НСН поделился генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой.

Экс-командующий войсками Польши Вальдемар Скшипчак сообщил, что Украина получит истребители F-16 через 2-3 месяца. Он также добавил, что перед саммитом НАТО должно произойти «нечто, что покажет: Украина достойна доверия».