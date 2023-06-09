«На самолетах не остановятся»: Липовой назвал вопросом времени поставки F-16 Украине
На протяжении всего конфликта Киев в конечном счете получал запрашиваемую технику, заявил в эфире НСН генерал Сергей Липовой.
Рано или поздно Украина получит запрашиваемые истребители F-16, как это было с просьбами о поставках других вооружений. Таким мнением в эфире НСН поделился генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой.
Экс-командующий войсками Польши Вальдемар Скшипчак сообщил, что Украина получит истребители F-16 через 2-3 месяца. Он также добавил, что перед саммитом НАТО должно произойти «нечто, что покажет: Украина достойна доверия».
«То, что Киев получит F-16 - это вопрос времени. Вспомните всю историю вооружения Украины – сначала снаряды, потом боеприпасы, потом вооружения, артиллерия, танки и так далее. И каждый раз эти экс-чиновники заявляли, что Украине они ничего не поставят. В конечном итоге Киев получал, что хотел. Это говорит о том, что на самолетах они не остановятся, постепенно будут выдавать дальнобойные ракеты. Чем хуже будут дела у ВСУ на поле боя, тем больше таких поставок будет. Лучше воевать руками украинцев, чем самим впрягаться в это дело. НАТО будет обеспечивать Украину вплоть до тактических ядерных ракет», - сказал Липовой.
У Украины элементарно отсутствуют инфраструктура и специалисты, которые могли бы обслуживать западные истребители, отметил генерал. Киеву потребуется не менее полугода для того, чтобы подготовить аэродромную сеть, и обучить летчиков и инженеров, уточнил генерал.
«Дело в том, что эти самолеты могут применяться только в условиях инженерной аэродромной сети, которой нет на Украине. Только на аэродромах с определенным покрытием, потому что у них воздухозаборник находится очень низко, и любой камешек, попадая в двигатель, автоматически выводит его из строя. Самолет может просто не взлететь или упасть на взлете. Поэтому должна быть идеальная чистота, инженерная аэродромная сеть, подготовленные специалисты. Не только летчики, но и инженеры, которые должны обслуживать эти самолеты. Сами по себе истребители очень сложны в обслуживании. И в полевых условиях их не получится эксплуатировать. Пока эти факторы не сойдутся в одном месте, а это минимум еще полгода», - заявил собеседник.
Он допустил начало полномасштабных боевых действий в случае, если в военном конфликте между Москвой и Киевом напрямую окажется третий участник.
«Не за горами дожди, осень, заморозки. Вряд ли они успеют эти самолеты применять. Даже если будут, то станут нашими военными цели на тех аэродромах, на которых они будут располагаться. Вряд ли они будут находиться на Украине, скорее всего, будут взлетать в Польше, а это уже прямой конфликт с Россией и начало полномасштабных боевых действий», - подытожил Липовой.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал истребители F-16 необходимыми для победы Украины над Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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