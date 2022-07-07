Минобороны: нацбатальон «Кракен» отказался выполнить приказ о возвращении в Покровское
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что 226-й батальон украинского националистического формирования «Кракен» отказался выдвинуться из Харькова, сообщает пресс-служба военного ведомства.
По его словам, им приказали выдвинуться в район населённого пункта Покровское в подчинение оперативной тактической группы «Соледар».
«Командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ», - подчеркнул Конашенков.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ударом ВКС России по базе иностранных наёмников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 «солдат удачи».
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