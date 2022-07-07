Минобороны: нацбатальон «Кракен» отказался выполнить приказ о возвращении в Покровское

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что 226-й батальон украинского националистического формирования «Кракен» отказался выдвинуться из Харькова, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Минобороны: Украина потеряла управление подразделениями трёх отступающих из ЛНР бригад

По его словам, им приказали выдвинуться в район населённого пункта Покровское в подчинение оперативной тактической группы «Соледар».

«Командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ», - подчеркнул Конашенков.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ударом ВКС России по базе иностранных наёмников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 «солдат удачи».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НационалистыСпецоперацияУкраинаМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры