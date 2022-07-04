Минобороны: Украина потеряла управление подразделениями трёх отступающих из ЛНР бригад

В МосгорБТИ появились новые сервисы для упрощенного согласования перепланировок Московский центр «Моя карьера» приглашает на день вакансий В центрах госуслуг помогут получить FanID В центре реабилитации диких животных в Москве сократилось число экзотических питомцев Дожди, грозы и до 32 градусов жары ожидают москвичей на текущей неделе