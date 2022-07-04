Минобороны: Украина потеряла управление подразделениями трёх отступающих из ЛНР бригад

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что командование ВСУ потеряло управление войсками, отступающими из Луганской народной республики (ЛНР), сообщает пресс-служба ведомства.

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По его словам, это произошло в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил в ЛНР.

«Украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны», — уточнил Конашенков.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что освобождённые территории республики никто никому не отдаст, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЛНРВСУМинобороны РФИгорь Конашенков
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