Минобороны: Украина потеряла управление подразделениями трёх отступающих из ЛНР бригад
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что командование ВСУ потеряло управление войсками, отступающими из Луганской народной республики (ЛНР), сообщает пресс-служба ведомства.
По его словам, это произошло в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил в ЛНР.
«Украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны», — уточнил Конашенков.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что освобождённые территории республики никто никому не отдаст, сообщает RT.
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