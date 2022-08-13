Минобороны: Над населенным пунктом Пески в ДНР установлен полный контроль
Населенный пункт Пески, находящийся в Донецкой народной республике (ДНР), полностью перешел под контроль союзных сил, заявляют в Министерстве обороны России.
«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой народной республики», — сообщают в военном ведомстве.
Подробности операции пока не сообщаются.
Ранее солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сложившие оружие при сдаче в плен, отказались возвращаться на родину в рамках обмена. Об этом заявил один из украинских военных, сообщили в Минобороны России.
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