Минобороны: Над населенным пунктом Пески в ДНР установлен полный контроль

МИД: Москва предупредила Вашингтон, что признание РФ «страной — спонсором терроризма» станет «точкой невозврата» МО: пленные военнослужащие ВСУ отказываются возвращаться на родину СМИ: нападение на писателя Салмана Рушди совершил 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар СМИ: жертвами сезонных наводнений в пакистанской провинции Белуджистан за последние несколько недель стали 186 человек