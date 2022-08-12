Минобороны РФ заявило о потере ВСУ более 2 тысяч бойцов у Соледара
Потери Вооружённых силы Украины в районе Соледара в Бахмутском районе Донбасса превысили две тысячи военнослужащих. Такую статистику обнародовал официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.
Он уточнил, что наступлению союзных сил в этом направлении противодействовала 14 механизированная бригада ВСУ. Остатки личного состава подразделения выведены украинским командованием в тыл.
Представитель Минобороны также рассказал, что в районах населенных пунктов Опытное и Невельское ДНР потери 56 мотопехотной бригады ВСУ в живой силе составили более 70% списочной численности.
Основной урон был нанесён в результате высокоточных ударов ВКС РФ. По сведениям Конашенкова, личный состав 23 батальона бригады целиком покинул боевые позиции и самовольно переместился в тыловые районы.
Кроме того, до 100 украинских бойцов погибли при ударе ВКС РФ по пункту временной дислокации 28 механизированной бригады ВСУ возле села Новогригорьевка Николаевской области.
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