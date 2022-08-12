Минобороны РФ заявило о потере ВСУ более 2 тысяч бойцов у Соледара

Потери Вооружённых силы Украины в районе Соледара в Бахмутском районе Донбасса превысили две тысячи военнослужащих. Такую статистику обнародовал официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

Он уточнил, что наступлению союзных сил в этом направлении противодействовала 14 механизированная бригада ВСУ. Остатки личного состава подразделения выведены украинским командованием в тыл.

Представитель Минобороны также рассказал, что в районах населенных пунктов Опытное и Невельское ДНР потери 56 мотопехотной бригады ВСУ в живой силе составили более 70% списочной численности.