Минобороны РФ заявило о потере ВСУ более 2 тысяч бойцов у Соледара

Потери Вооружённых силы Украины в районе Соледара в Бахмутском районе Донбасса превысили две тысячи военнослужащих. Такую статистику обнародовал официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

Он уточнил, что наступлению союзных сил в этом направлении противодействовала 14 механизированная бригада ВСУ. Остатки личного состава подразделения выведены украинским командованием в тыл.

Представитель Минобороны также рассказал, что в районах населенных пунктов Опытное и Невельское ДНР потери 56 мотопехотной бригады ВСУ в живой силе составили более 70% списочной численности.

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Основной урон был нанесён в результате высокоточных ударов ВКС РФ. По сведениям Конашенкова, личный состав 23 батальона бригады целиком покинул боевые позиции и самовольно переместился в тыловые районы.

Кроме того, до 100 украинских бойцов погибли при ударе ВКС РФ по пункту временной дислокации 28 механизированной бригады ВСУ возле села Новогригорьевка Николаевской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУИгорь Конашенков
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