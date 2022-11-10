Минобороны: началась переброска российских войск на левый берег Днепра
Вооруженные силы России начали маневр по переходу на левый берег Днепра. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает ТАСС.
Накануне командующий специальной военной операцией на Украине генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону на левом берегу Днепра.
На Николаево-Криворожском направлении российские войска проводят перегруппировку на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, уточнили в Минобороны.
«Осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом», — отметили в военном ведомстве.
Ранее председатель Президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с НСН объяснил отвод российских войск из Херсона тактикой.
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