«Крест на Николаеве и Одессе»: Сивков предположил причины отвода войск из Херсона
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук назвал «чушью» разговоры о подрыве Каховской ГЭС.
Отвод войск из Херсона негативно повлияет на ход спецоперации и поставит под угрозу базу в Приднестровье, заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с НСН.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего объединённой группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра. Министр приказал обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр.
«Российское руководство поддалось давлению Запада, угрозе вмешательства Запада в войну и давлению «пятой колонны». Армия совершила очередной военный подвиг, она взяла на себя политическую ответственность за этот шаг. Понятно, что без решения верховного главнокомандующего никто бы не стал отводить войска», - отметил Сивков.
По его словам, объяснение такого решения возможным подрывом Каховской ГЭС является необоснованным.
«Разговоры про то, что нет возможности снабжать войска – это все пустые разговоры, потому что представить, что ВСУ сильнее Гитлеровского вермахта, я не могу. Наши войска, когда форсировали Днепр под ударами вермахта, нормально обеспечили коммуникациями и так далее. Разговоры о возможном подрыве Каховской ГЭС - чушь собачья. Даже если там пойдет вал воды, он сметет систему оборону на левом берегу, потому что он пологий, правый берег не заденет. Через неделю после того, как вода пойдет, все вернется на круги своя», - рассказал собеседник НСН.
При этом отвод войск негативно повлияет на ход спецоперации – ставит крест на освобождении Николаева и Одессы, отразится на Приднестровье, добавил Сивков.
«Теперь крест ставится на возможности освобождения Николаева и Одессы, надежд на дебокладу Приднестровья также нет. Это означает, что в самое ближайшее время будет атака на Приднестровье, там 40 тысяч вагонов с нашими боеприпасами, там наша база – пять тысяч человек, и там 250 тысяч человек наших граждан. Растоптан авторитет нашей страны в мире», - заключил эксперт.
Ранее в Херсонской области завершилась эвакуация жителей с правого берега Днепра. Власти начали вывозить население в середине октября, после того как Суровикин назвал обстановку в городе непростой. Тогда командующий не исключил «непростых решений» и пообещал исходить из необходимость сохранить жизни как можно большего числа военнослужащих.
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