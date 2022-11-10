«Крест на Николаеве и Одессе»: Сивков предположил причины отвода войск из Херсона

«Разговоры про то, что нет возможности снабжать войска – это все пустые разговоры, потому что представить, что ВСУ сильнее Гитлеровского вермахта, я не могу. Наши войска, когда форсировали Днепр под ударами вермахта, нормально обеспечили коммуникациями и так далее. Разговоры о возможном подрыве Каховской ГЭС - чушь собачья. Даже если там пойдет вал воды, он сметет систему оборону на левом берегу, потому что он пологий, правый берег не заденет. Через неделю после того, как вода пойдет, все вернется на круги своя», - рассказал собеседник НСН.

При этом отвод войск негативно повлияет на ход спецоперации – ставит крест на освобождении Николаева и Одессы, отразится на Приднестровье, добавил Сивков.

«Теперь крест ставится на возможности освобождения Николаева и Одессы, надежд на дебокладу Приднестровья также нет. Это означает, что в самое ближайшее время будет атака на Приднестровье, там 40 тысяч вагонов с нашими боеприпасами, там наша база – пять тысяч человек, и там 250 тысяч человек наших граждан. Растоптан авторитет нашей страны в мире», - заключил эксперт.

Ранее в Херсонской области завершилась эвакуация жителей с правого берега Днепра. Власти начали вывозить население в середине октября, после того как Суровикин назвал обстановку в городе непростой. Тогда командующий не исключил «непростых решений» и пообещал исходить из необходимость сохранить жизни как можно большего числа военнослужащих.

