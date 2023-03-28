Минобороны Молдавии сообщило об учениях армии на севере страны

Минобороны Молдавии объявило об учениях на севере страны, вблизи Бельц, одного из подразделений национальной армии. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

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Отмечается, что 29 марта бойцы мотострелковой бригады «Молдова» проведут боевые стрельбы из пехотного и артиллерийского оружия.

Ранее сообщалось, что в Молдавии начались военные учения спецназа стран НАТО. Участие в тренинге, которому дали название Joint Combined Exchange Training, принимают военнослужащие из Британии, Молдавии, Румынии и США. Тренировки пройдут до 7 апреля, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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