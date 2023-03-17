Санду заявила о защите Молдавии украинской армией

По ее словам, нейтралитет уже не защищает Молдавию. Однако отказаться от такого статуса республика не может, поскольку он закреплен в Конституции, объяснила глава государства.

«Сейчас нас защищает не нейтралитет, а армия Украины, которая удерживает российскую армию далеко от наших границ», - сказала Санду.

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый ранее заявил, что угроз военного характера вокруг республики нет.

Парламент Молдавии 16 марта одобрил поправки о переименовании государственного языка в румынский. Оппозиция собирается обжаловать решение в Конституционном суде, пишет НСН.

