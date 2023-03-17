Собянин рассказал как столица поддерживает членов семей участников СВО

Около 24 тысячам членов семей москвичей - участников специальной военной операции предоставлена поддержка со стороны города. Такую статистку привёл мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что помощь оказывается с октября 2022 года, когда шла активная фаза частичной мобилизации.

Градоначальник также рассказал, что в действующем Едином центре поддержки участников спецоперации и их семей организована психологическая помощь, проводятся консультации юристов, оформляются льготы. Там же оказывается помощь в трудоустройстве, идёт запись на переобучение.