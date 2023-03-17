Собянин рассказал как столица поддерживает членов семей участников СВО
Около 24 тысячам членов семей москвичей - участников специальной военной операции предоставлена поддержка со стороны города. Такую статистку привёл мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что помощь оказывается с октября 2022 года, когда шла активная фаза частичной мобилизации.
Градоначальник также рассказал, что в действующем Едином центре поддержки участников спецоперации и их семей организована психологическая помощь, проводятся консультации юристов, оформляются льготы. Там же оказывается помощь в трудоустройстве, идёт запись на переобучение.
В феврале этого года Сергей Собянин подписал указ о распространении таких мер соцподдержки на семьи москвичей-военнослужащих по контракту и добровольцев, которые принимают участие в СВО. Единый центр поддержки с 1 марта заработал на базе нового городского учреждения по адресу Береговой проезд, д. 8, стр. 2 на западе столицы.
Среди прочего, членам семей мобилизованных была выплачена единовременная социальная помощь в размере 50 тысяч рублей.
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