Минобороны РФ: Уничтоженено два вертолета Ми-8 и семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган»
Российские средства противовоздушной обороны сбили два вертолета Ми-8, семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 12 марта.
Удары нанесены в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Двуречная Харьковской области, а также в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области уточнил Конашенков.
По данным Минобороны РФ, за время проведения специальной военной операции ликвидированы 400 самолетов, 220 вертолетов, 3 385 беспилотных летательных аппаратов, 1 055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 326 орудий полевой артиллерии и минометов, 411 зенитных ракетных комплексов, 8 275 танков и других боевых бронированных машин, а также 8 879 единиц специальной военной автомобильной техники.
Накануне российские войска поразили 75 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 114 районах, сообщает Минобороны РФ 11 марта в субботу.
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