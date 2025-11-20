Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов впервые за год

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом IMOEX2 вечером продемонстрировал уверенный рост, впервые с 21 октября 2025 года поднявшись выше отметки 2700 пунктов. Такие данные приводятся в сводке биржевых торгов.

Около 20:58 мск показатель увеличивался на 2,29% и достигал 2706,63 пункта. К 21:04 мск динамика ослабла: рост сократился до 1,67%, а значение индекса снизилось до уровня 2690,14 пункта, отмечает RT.

Индекс Мосбиржи снизился на фоне слов Трампа о санкциях против России

Индекс Мосбиржи отражает динамику крупнейших и наиболее ликвидных российских компаний и считается ключевым индикатором состояния фондового рынка РФ.

Рост показателя обычно связан с повышением спроса на акции и улучшением настроений инвесторов, в том числе на фоне корпоративной отчетности, цен на сырьевые товары или внешнеполитических факторов, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
