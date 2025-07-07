Путин разрешил лицам без гражданства служить в ВС РФ по контракту
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий лицам без гражданства и иностранцам возможность заключать контракт с Минобороны РФ и служить в российской армии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает, что такие контракты с иностранцами и лицами без гражданства будут заключаться либо до окончания периода мобилизации, либо до прекращения действия военного положения или истечения военного времени.
Авторы инициативы указали в пояснительной записке, что принятие данных норм необходимо «в целях безотлагательности принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил РФ».
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с начала 2025 года на службу в российскую армию по контракту поступили более 210 тысяч человек, сообщает RT.
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