Путин разрешил лицам без гражданства служить в ВС РФ по контракту

Закон предусматривает, что такие контракты с иностранцами и лицами без гражданства будут заключаться либо до окончания периода мобилизации, либо до прекращения действия военного положения или истечения военного времени.

Авторы инициативы указали в пояснительной записке, что принятие данных норм необходимо «в целях безотлагательности принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил РФ».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с начала 2025 года на службу в российскую армию по контракту поступили более 210 тысяч человек, сообщает RT.