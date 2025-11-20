Белый дом подтвердил работу над новым планом по Украине
Белый дом подтвердил, что госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента Стив Уиткофф занимаются разработкой нового плана урегулирования конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря администрации Каролин Левитт, они «тихо работают над документом около месяца».
Она отметила, что Дональд Трамп твердо настроен на достижение урегулирования, несмотря на рост общественного недовольства затянувшимся конфликтом, отмечает RT.
По данным американских СМИ, Вашингтон проводит неофициальные консультации с Москвой и Киевом по подготовке документа.
В Белом доме сообщили, что представители всех трех сторон продолжают переговоры, а одобренный президентом Дональдом Трампом план, по оценке администрации, может быть приемлемым и для Украины, и для России, передает «Радиоточка НСН».
