Белый дом подтвердил работу над новым планом по Украине

Белый дом подтвердил, что госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента Стив Уиткофф занимаются разработкой нового плана урегулирования конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря администрации Каролин Левитт, они «тихо работают над документом около месяца».

Она отметила, что Дональд Трамп твердо настроен на достижение урегулирования, несмотря на рост общественного недовольства затянувшимся конфликтом, отмечает RT.