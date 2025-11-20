Россияне победили в комбинированной эстафете на «Кубке сильнейших» в Минске

Российская сборная в составе Павла Самусенко, Кирилла Пригоды, Арины Сурковой и Дарьи Клепиковой одержала победу в комбинированной смешанной эстафете 4×50 метров на международных соревнованиях по плаванию «Кубок сильнейших» в Минске. Команда финишировала с результатом 1 минута 36,80 секунды.

В индивидуальных дисциплинах отличились сразу несколько российских спортсменов. Арина Пантина стала лучшей на дистанции 1500 м вольным стилем (16.16,12), а Максим Ступин показал лучший результат на 200 м комплексным плаванием (1.56,17). На дистанции 200 м на спине победу одержал Дмитрий Савенко (1.50,25), второе место занял Павел Самусенко (1.50,95), отмечает RT.