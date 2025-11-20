Россияне победили в комбинированной эстафете на «Кубке сильнейших» в Минске
Российская сборная в составе Павла Самусенко, Кирилла Пригоды, Арины Сурковой и Дарьи Клепиковой одержала победу в комбинированной смешанной эстафете 4×50 метров на международных соревнованиях по плаванию «Кубок сильнейших» в Минске. Команда финишировала с результатом 1 минута 36,80 секунды.
В индивидуальных дисциплинах отличились сразу несколько российских спортсменов. Арина Пантина стала лучшей на дистанции 1500 м вольным стилем (16.16,12), а Максим Ступин показал лучший результат на 200 м комплексным плаванием (1.56,17). На дистанции 200 м на спине победу одержал Дмитрий Савенко (1.50,25), второе место занял Павел Самусенко (1.50,95), отмечает RT.
Серафима Фокина выиграла заплыв на 200 м баттерфляем (2.09,25), Владислав Гринев стал первым на 50 м вольным стилем (21,57). В женском комплексном плавании на 200 м Яна Шакирова (2.09,22) и Ирина Звягинцева (2.09,36) заняли второе и третье места. На дистанции 400 м вольным стилем победил Савелий Лузин (3.39,59), за ним финишировал Григорий Вековищев (3.44,59).
Ралина Гилязова стала первой на 50 м брассом (29,85), Евгения Чикунова — третьей (30,39). В эстафетах 4×100 м вольным стилем золото завоевали мужская команда России в составе Владислава Гринева, Александра Щеголева, Михаила Антипова и Михаила Довгалюка (3.10,42), а также женская — Кира Манохина, Дарья Клепикова, Алина Гайфутдинова и Яна Шакирова (4.32,44), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне победили в комбинированной эстафете на «Кубке сильнейших» в Минске
- Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
- Белый дом подтвердил работу над новым планом по Украине
- СМИ: Зеленский готов подписать мирный план в сжатые сроки
- В Госдуму внесли проект об учете страховых прав граждан через Социальный фонд
- Командующий группировки «Южная»: ВС РФ движутся к Красному Лиману
- Каллас назвала два ключевых пункта плана ЕС по Украине
- Начальник Генштаба Герасимов сообщил об освобождении Купянска
- Путин: Бывший командующий группировки «Юг» назначен замминистра обороны России
- Лена Катина: Распад t.A.T.u. стал следствием поведения Юлии Волковой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru