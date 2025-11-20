Депутат Рады Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
В сети появился текст из 28 пунктов предполагаемого мирного плана администрации Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Документ опубликовал украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Согласно опубликованным данным, пункты касаются военных договоренностей, экономического восстановления, перераспределения ролей России и Украины в международной системе, а также вопросов энергетики и контроля над спецобъектами. В проекте упоминаются прекращение огня, проведение выборов украинской власти, возможная передача части территорий России и приглашение Украины в Европейский союз.
Подлинность документа официально не подтверждали ни в Москве, ни в Киеве.
Известно лишь, что после переговоров с американской стороной Владимир Зеленский сообщил министру армии США Дэну Дрисколлу о своей готовности обсуждать предложенный администрации Трампа вариант мирного урегулирования, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом отверг утверждения об односторонних уступках в мирном плане по Украине
- Депутат Рады Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
- Белый дом уклонился от ответа о посредничестве Катара в урегулировании по Украине
- Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов впервые за год
- Россияне победили в комбинированной эстафете на «Кубке сильнейших» в Минске
- Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
- Белый дом подтвердил работу над новым планом по Украине
- СМИ: Зеленский готов подписать мирный план в сжатые сроки
- В Госдуму внесли проект об учете страховых прав граждан через Социальный фонд
- Командующий группировки «Южная»: ВС РФ движутся к Красному Лиману
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru