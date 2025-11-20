Депутат Рады Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

В сети появился текст из 28 пунктов предполагаемого мирного плана администрации Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Документ опубликовал украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Согласно опубликованным данным, пункты касаются военных договоренностей, экономического восстановления, перераспределения ролей России и Украины в международной системе, а также вопросов энергетики и контроля над спецобъектами. В проекте упоминаются прекращение огня, проведение выборов украинской власти, возможная передача части территорий России и приглашение Украины в Европейский союз.

США и Россия тайно разрабатывают мирный план по Украине из 28 пунктов

Подлинность документа официально не подтверждали ни в Москве, ни в Киеве.

Известно лишь, что после переговоров с американской стороной Владимир Зеленский сообщил министру армии США Дэну Дрисколлу о своей готовности обсуждать предложенный администрации Трампа вариант мирного урегулирования, передает «Радиоточка НСН».

