Депутат Рады Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

В сети появился текст из 28 пунктов предполагаемого мирного плана администрации Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Документ опубликовал украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Согласно опубликованным данным, пункты касаются военных договоренностей, экономического восстановления, перераспределения ролей России и Украины в международной системе, а также вопросов энергетики и контроля над спецобъектами. В проекте упоминаются прекращение огня, проведение выборов украинской власти, возможная передача части территорий России и приглашение Украины в Европейский союз.