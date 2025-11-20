Белый дом уклонился от ответа о посредничестве Катара в урегулировании по Украине


Белый дом отказался подтверждать участие Катара в процессах украинского урегулирования. Пресс-секретарь администрации Каролин Левитт заявила, что не намерена раскрывать дополнительные подробности и может лишь повторить уже озвученную информацию.

Представители СМИ спросили, выступает ли Доха посредником в переговорах, однако Левитт не стала уточнять, участвует ли Катар в этом формате, отмечает RT.

Белый дом подтвердил работу над новым планом по Украине

Ранее портал Axios со ссылкой на два источника сообщал, что власти Катара и Турции подключены к разработке нового плана Белого дома по разрешению конфликта на Украине.

По данным издания, обе страны участвуют в консультациях, передает передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Alex Brandon / AP
ТЕГИ:ТурцияКатарУкраинаСШАБелый Дом

Горячие новости

Все новости

партнеры