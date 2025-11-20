Белый дом уклонился от ответа о посредничестве Катара в урегулировании по Украине
Белый дом отказался подтверждать участие Катара в процессах украинского урегулирования. Пресс-секретарь администрации Каролин Левитт заявила, что не намерена раскрывать дополнительные подробности и может лишь повторить уже озвученную информацию.
Представители СМИ спросили, выступает ли Доха посредником в переговорах, однако Левитт не стала уточнять, участвует ли Катар в этом формате, отмечает RT.
Ранее портал Axios со ссылкой на два источника сообщал, что власти Катара и Турции подключены к разработке нового плана Белого дома по разрешению конфликта на Украине.
По данным издания, обе страны участвуют в консультациях, передает передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru