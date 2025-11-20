Белый дом уклонился от ответа о посредничестве Катара в урегулировании по Украине

Белый дом отказался подтверждать участие Катара в процессах украинского урегулирования. Пресс-секретарь администрации Каролин Левитт заявила, что не намерена раскрывать дополнительные подробности и может лишь повторить уже озвученную информацию.

Представители СМИ спросили, выступает ли Доха посредником в переговорах, однако Левитт не стала уточнять, участвует ли Катар в этом формате, отмечает RT.