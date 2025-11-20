Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
Власти Белгородской области сообщили о двух пострадавших мирных жителях в Грайворонском округе в результате ударов украинских беспилотников по легковым автомобилям. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, атаки произошли в нескольких населенных пунктах региона.
В селе Глотово дрон FPV поразил движущийся автомобиль, в результате чего ранение получила женщина. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью, у нее диагностированы минно-взрывная травма и баротравма. После оказания первой помощи пострадавшую направят в городскую больницу №2 Белгорода. Машина полностью выгорела, отмечает RT.
Во втором случае, по словам главы региона, беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Рождественка. Мужчина, находившийся в машине, получил баротравму и осколочные ранения лица и также будет переведен в белгородскую больницу для дальнейшего лечения. Транспортное средство получило повреждения.
Гладков уточнил, что в селе Мощеное дрон сдетонировал на территории частного домовладения, выбив окна, а другой беспилотник ударил по дому, повредив остекление, крышу и забор. В селе Козинка, добавил губернатор, сброс взрывного устройства с беспилотника привел к разрушению жилого здания, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru