Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Власти Белгородской области сообщили о двух пострадавших мирных жителях в Грайворонском округе в результате ударов украинских беспилотников по легковым автомобилям. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, атаки произошли в нескольких населенных пунктах региона.

В селе Глотово дрон FPV поразил движущийся автомобиль, в результате чего ранение получила женщина. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью, у нее диагностированы минно-взрывная травма и баротравма. После оказания первой помощи пострадавшую направят в городскую больницу №2 Белгорода. Машина полностью выгорела, отмечает RT.