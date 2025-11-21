Wildberries и Ozon предупредили о росте цен

К такому выводу пришли маркетплейсы Wildberries и Ozon, оценив потенциальный рост цен в 15-20%. В Wildberries расценили действия банков как нерыночные и направленные на подавление конкуренции. В Ozon добавили, что отмена скидок и бонусов в первую очередь затронет наименее защищённые категории покупателей — жителей регионов, для которых онлайн-шоппинг зачастую является основным каналом покупок.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина обвинила маркетплейсы в нечестной конкуренции из-за практики продвижения их собственных финансовых продуктов при оплате товаров.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что маркетплейсы в текущем году не доплатили налогов на 1,5 трлн рублей из-за своих скидок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

