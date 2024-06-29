Минобороны: «Искандер» уничтожил украинский ЗРК С-300 под Одессой

Российские военные уничтожили позицию украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПС в Великодолинском Одесской области. Об этом сообщило Минобороны.

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«По вскрытой позиции... С-300ПС расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ нанесен ракетный удар», — указали в ведомстве.

В результате были уничтожены радиолокатор подсвета наведения, низковысотный обнаружитель, кабина боевого управления. Уничтожение цели подтвердили средства объективного контроля.

Ранее российские Вооруженные силы ликвидировали три пусковые установки реактивных систем HIMARS американского производства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОдессаСпецоперацияВСУМинобороны

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