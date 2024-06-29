Минобороны: «Искандер» уничтожил украинский ЗРК С-300 под Одессой
Российские военные уничтожили позицию украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПС в Великодолинском Одесской области. Об этом сообщило Минобороны.
«По вскрытой позиции... С-300ПС расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ нанесен ракетный удар», — указали в ведомстве.
В результате были уничтожены радиолокатор подсвета наведения, низковысотный обнаружитель, кабина боевого управления. Уничтожение цели подтвердили средства объективного контроля.
Ранее российские Вооруженные силы ликвидировали три пусковые установки реактивных систем HIMARS американского производства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru