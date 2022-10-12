Минобороны досрочно получило партию модернизированных САУ «Малка»

В сообщении говорится, что боевые машины были капитально отремонтированы и модернизированы. В частности, были заменены коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанции.

Гендиректор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров, после модернизации ц САУ были улучшены маневренность, подвижность и командная управляемость.

«Самоходные пушки 2С7М «Малка» успешно прошли полный цикл испытаний перед отправкой заказчику», - заключил он.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» передал Минобороны РФ партию тяжёлых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

