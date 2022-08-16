Россия за последние пять лет экспортировала более 200 танков

По его словам, только за последние пять лет Россия поставила за рубеж более 200 танков, произведённых нижнетагильским предприятием.

Он отметил, что в продукции УВЗ заинтересованы как в странах Ближнего зарубежья, так и на страны Ближнем Востоке, в Африке, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Михеев также добавил, что на полях форума «Армия-2022» «Рособоронэкспорт» и производитель танков подписали программу совместной деятельности по продвижению на внешний рынок продукции и услуг в 2022-2025 годах.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают иностранные аналоги.

