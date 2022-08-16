Россия за последние пять лет экспортировала более 200 танков
Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что в портфеле заказов госкомпании на сегодняшний день объём продукции «Уралвагонзавода» (УВЗ) составляет около 50 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.
По его словам, только за последние пять лет Россия поставила за рубеж более 200 танков, произведённых нижнетагильским предприятием.
Он отметил, что в продукции УВЗ заинтересованы как в странах Ближнего зарубежья, так и на страны Ближнем Востоке, в Африке, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Михеев также добавил, что на полях форума «Армия-2022» «Рособоронэкспорт» и производитель танков подписали программу совместной деятельности по продвижению на внешний рынок продукции и услуг в 2022-2025 годах.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают иностранные аналоги.
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