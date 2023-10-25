Минобороны: Десантники и спецназ остановили колонну техники ВСУ близ Вербового
Российские военные остановили колонну украинской техники в районе Вербового на Запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, разведывательные подразделения ВДВ средствами воздушной разведки выявили движение двух танков и бронемашины ВСУ в сторону российских позиций.
«Данные о противнике десантники немедленно передали на позиции подразделений спецназа, которые метким пуском управляемой ракеты из ПТРК уничтожили один из танков», — указали в Минобороны.
После второй танк и бронеавтомобиль противника развернулись и покинули поле боя, пишет RT.
В боевых действиях участвовали подразделения БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск и подразделения спецназа с противотанковым ракетным комплексом.
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