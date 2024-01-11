Министр обороны Южной Кореи заявил о возможной поставке новых ракет КНДР в Россию

Северокорейцы, по данным министра обороны Южной Кореи, впервые провела испытания таких ракет в апреле 2022 года. Он отметил, что это новое оружие с предполагаемой дальностью 100–180 километров. Глава военного ведомства не исключил, что недавнее посещение заводов лидером КНДР может быть связано с поставками оружия России с учетом военного сотрудничества двух стран.

Россия и Северная Корея неоднократно опровергали поставки северокорейского оружия в Россию.

Северная Корея по итогам визита министра обороны РФ Сергея Шойгу может помочь России боеприпасами и снаряжением, заявил ранее эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН.

