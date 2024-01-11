Министр обороны Южной Кореи заявил о возможной поставке новых ракет КНДР в Россию

КНДР может продать России тактические управляемые ракеты нового типа. Об этом сообщил Yonhap глава Минобороны Южной Кореи Шин Вон Сик.

По его словам, системы вооружений, о которых государственные СМИ Северной Кореи рассказывали во время посещения Ким Чен Ыном завода по производству боеприпасов представляют собой баллистические ракеты ближнего радиуса действия (CRBM), способные нести тактическое ядерное оружие.

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Северокорейцы, по данным министра обороны Южной Кореи, впервые провела испытания таких ракет в апреле 2022 года. Он отметил, что это новое оружие с предполагаемой дальностью 100–180 километров. Глава военного ведомства не исключил, что недавнее посещение заводов лидером КНДР может быть связано с поставками оружия России с учетом военного сотрудничества двух стран.

Россия и Северная Корея неоднократно опровергали поставки северокорейского оружия в Россию.

Северная Корея по итогам визита министра обороны РФ Сергея Шойгу может помочь России боеприпасами и снаряжением, заявил ранее эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
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