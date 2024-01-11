Министр обороны Южной Кореи заявил о возможной поставке новых ракет КНДР в Россию
КНДР может продать России тактические управляемые ракеты нового типа. Об этом сообщил Yonhap глава Минобороны Южной Кореи Шин Вон Сик.
По его словам, системы вооружений, о которых государственные СМИ Северной Кореи рассказывали во время посещения Ким Чен Ыном завода по производству боеприпасов представляют собой баллистические ракеты ближнего радиуса действия (CRBM), способные нести тактическое ядерное оружие.
Северокорейцы, по данным министра обороны Южной Кореи, впервые провела испытания таких ракет в апреле 2022 года. Он отметил, что это новое оружие с предполагаемой дальностью 100–180 километров. Глава военного ведомства не исключил, что недавнее посещение заводов лидером КНДР может быть связано с поставками оружия России с учетом военного сотрудничества двух стран.
Россия и Северная Корея неоднократно опровергали поставки северокорейского оружия в Россию.
Северная Корея по итогам визита министра обороны РФ Сергея Шойгу может помочь России боеприпасами и снаряжением, заявил ранее эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru