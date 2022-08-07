Минбороны РФ опубликовало видео с захваченным на Украине оружием с Запада

Оружие западного производства, захваченное российскими военными в ходе спецоперации на Украине, показало Министерство обороны РФ в воскресенье, 7 августа, сообщается в ведомственном Telegram-канале.

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Вооружение было обнаружено на позициях украинских боевиков на Изюмском направлении.

«Среди трофеев оружие в основном иностранного производства — ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы «Джавелин» и «Карл Густав», — отмечают в Минобороны.

Один из участников военной спецоперации рассказал, что одним из трофеев стал пулемет калибра 12,7 мм, пишет Газета.ru.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенсом Столтенберг обсудили новые поставки оружия из стран альянса Киеву, сообщает пресс-служба украинского лидера.

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