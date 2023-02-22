Песков не смог ответить на вопрос о запуске «Сармата»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы о запуске баллистической ракеты «Сармат» следует задавать Минобороны, сообщает РИА Новости.

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На просьбу прокомментировать информацию в СМИ о якобы неудачном испытании ракеты он сказал, что не может ответить.

«Не могу ответить... это всё-таки прерогатива Минобороны», - заключил представитель Кремля.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале работ по развёртыванию новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат», сообщает RT.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:Испытания«сармат»РоссияДмитрий Песков
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