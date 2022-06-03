Мессенджер Viber временно запретили в ЛНР

Правительство Луганской народной республики (ЛНР) в своём Telegram-канале объявило, что с 3 июня временно ограничивается доступ к мессенджеру Viber.

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По словам министра связи и массовых коммуникаций Олега Фетисова, решение является вынужденным, оно было принято в связи с участившимися случаями использования сервиса, «как части военной инфраструктуры врага».

Он отметил, что с помощью Viber противник «обменивался данными о геолокации и нахождении гражданской и военной инфраструктуры, с целью нанесения ударов по людям».

Фетисов добавил, что существует довольно большой выбор альтернатив Viber, «ещё не задействованных врагом».

Ранее руководство Viber приняло решение закрыть офис в Минске из-за протестов и блокировки интернета в Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селивёрстова
ТЕГИ:БлокировкаЛНРМессенджерыViber
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