Мессенджер Viber временно запретили в ЛНР
Правительство Луганской народной республики (ЛНР) в своём Telegram-канале объявило, что с 3 июня временно ограничивается доступ к мессенджеру Viber.
По словам министра связи и массовых коммуникаций Олега Фетисова, решение является вынужденным, оно было принято в связи с участившимися случаями использования сервиса, «как части военной инфраструктуры врага».
Он отметил, что с помощью Viber противник «обменивался данными о геолокации и нахождении гражданской и военной инфраструктуры, с целью нанесения ударов по людям».
Фетисов добавил, что существует довольно большой выбор альтернатив Viber, «ещё не задействованных врагом».
Ранее руководство Viber приняло решение закрыть офис в Минске из-за протестов и блокировки интернета в Белоруссии.
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