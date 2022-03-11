СМИ: российские власти не планируют блокировать WhatsApp

Собеседник агентства уточнил, что WhatsApp не является средством размещения информации - это средство общения, поэтому блокировать его в РФ не будут.

«Мессенджер WhatsApp меры трогать не будут», - заключил источник.

Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд с просьбой признать компанию Meta (владеет Instagram, WhatsApp и Facebook) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

