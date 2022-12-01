Мэр Снигиревки: ВСУ потеряли как минимум 10 тысяч солдат за полтора месяца
Украинская армия потеряла по меньшей мере 10 тысяч военнослужащих погибшими только в районе от Снигиревки до Днепра за 1,5 месяца. Об этом сообщил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов в беседе с РИА Новости.
По его словам, такие потери ВСУ понесли за полтора месяца до начала отвода российских войск, пишет «Свободная пресса».
«Если взять военную ситуацию от Снигиревки до Днепра, на расстоянии этих 20 километров за полтора месяца Украина потеряла не менее 10 тысяч военнослужащих… Люди, которые вот так относятся к своему личному составу, люди, которые вот так воюют, они явно преследуют цель не освобождение территории, а освобождение ее от населения, которое называют своим», — отметил Барбашов.
Чиновник привел в качестве примера случай с отправкой штурмом на Снигиревку отряда из 20 украинских бронемашин. Техника двигалась по местности, которая полностью простреливалась артиллерией армии России, о чем заранее знало украинское командование. Барбашов считает, что неумелое командование приведет к истреблению всего мужского населения Украины, пишет Ura.ru.
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