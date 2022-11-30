На Украине объяснили удаление данных о потерях ВСУ из обращения главы Еврокомиссии

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не стоило озвучивать данные о потерях Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает издание «Общественное».

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По его словам, раскрывать такие данные должен только Владимир Зеленский, либо министр обороны Украины Алексей Резников.

«Президент обнародует официальные данные, «когда наступит подходящий момент», ведь это чувствительная информация», - указал он.

В Генштабе ВСУ, в свою очередь, подчеркнули, что информация о потерях среди военнослужащих является служебной информацией и подпадает под гриф «ограничения обнародования».

Ранее представитель Еврокомиссия Дана Спинант подтвердила, что из опубликованного видеообращения и письменного заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен был вырезан фрагмент с информацией о 100 тысячах погибших бойцах ВСУ с начала спецоперации, в связи с «неточностью цифр», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийСпецоперацияЕврокомиссияУкраинаВСУ
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