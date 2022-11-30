На Украине объяснили удаление данных о потерях ВСУ из обращения главы Еврокомиссии

По его словам, раскрывать такие данные должен только Владимир Зеленский, либо министр обороны Украины Алексей Резников.

«Президент обнародует официальные данные, «когда наступит подходящий момент», ведь это чувствительная информация», - указал он.

В Генштабе ВСУ, в свою очередь, подчеркнули, что информация о потерях среди военнослужащих является служебной информацией и подпадает под гриф «ограничения обнародования».

Ранее представитель Еврокомиссия Дана Спинант подтвердила, что из опубликованного видеообращения и письменного заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен был вырезан фрагмент с информацией о 100 тысячах погибших бойцах ВСУ с начала спецоперации, в связи с «неточностью цифр», сообщает «Свободная пресса».