Медведев заявил, что с 1 января на военную службу поступили 385 тысяч человек

По его словам, каждый день с Вооружёнными силами РФ заключают договор более 1600 человек, и за период с 1 января по 25 октября на военную службу поступило практически 385 тысяч человек.

«Из них 305 тысяч — это военнослужащие, зачисленные по контракту, и около 80 тысяч - добровольцы», - уточнил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Генеральном штабе нет планов по дополнительной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

