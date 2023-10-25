Медведев заявил, что с 1 января на военную службу поступили 385 тысяч человек

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что темпы отбора на военную службу по контракту значительно возросли, сообщает РИА Новости.

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По его словам, каждый день с Вооружёнными силами РФ заключают договор более 1600 человек, и за период с 1 января по 25 октября на военную службу поступило практически 385 тысяч человек.

«Из них 305 тысяч — это военнослужащие, зачисленные по контракту, и около 80 тысяч - добровольцы», - уточнил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Генеральном штабе нет планов по дополнительной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
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