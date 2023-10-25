Медведев заявил, что с 1 января на военную службу поступили 385 тысяч человек
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что темпы отбора на военную службу по контракту значительно возросли, сообщает РИА Новости.
По его словам, каждый день с Вооружёнными силами РФ заключают договор более 1600 человек, и за период с 1 января по 25 октября на военную службу поступило практически 385 тысяч человек.
«Из них 305 тысяч — это военнослужащие, зачисленные по контракту, и около 80 тысяч - добровольцы», - уточнил он.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Генеральном штабе нет планов по дополнительной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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